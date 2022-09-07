Самарские полицейские нашли преступников, которые украли детский велосипед и сдали его в ломбард

Самарец нашел свой велосипед в ломбарде возле дома, но вернуть по-хорошему его не получилось Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре история с украденным детским велосипедом на улице Революционной получила оптимистичное продолжение. Пострадавший Борис Щеглов на днях был вызван в отделение полиции, чтобы ознакомиться с материалами уголовного дела. Мужчину обрадовали новостью, что преступники, которые украли велосипед его сына и сдали его в ломбард, пойманы.

- Жулики найдены, и дело готовится к передаче в суд! Велосипед это, конечно, не вернёт, но справедливость (хотя бы частично) будет восстановлена, - поделился радостью самарец.

Напомним, резонансная история произошла в Самаре в августе 2022 года. Неизвестные похитили дорогой детский велосипед из подъезда многоквартирного дома на улице Революционной и сдали его в ближайший ломбард. Борис начал самостоятельные поиски пропавшего транспорта своего сына, он зашел в комиссионный магазин напротив своего дома и увидел свое имущество. Однако сотрудники ломбарда не спешили возвращать велосипед Борису без заявления в полицию, а пока самарец обращался в отдел, его велосипед успели перепродать неизвестному третьему лицу.