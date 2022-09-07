Авиарейс «Самара – Ереван» пришлось отложить из-за проблем с топливными датчиками

Пассажирам пришлось подождать несколько часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 6 сентября, возникла проблема на борту самолета RRJ-95 авиакомпании «Red Wings», следующего из Самары в Ереван. Рейс был назначен на 12:50, однако его пришлось отложить.

Как сообщает телеграмм-канал AVIAINCIDENT, на воздушном судне возникли проблемы с топливными датчиками. Неполадки были обнаружены после запуска двигателей и разрешения выруливать на предварительный старт.

– Командир воздушного судна запросил возврат на стоянку. Погода в этот момент была простая, – отмечает AVIAINCIDENT.

Судя по информации с сайта аэропорта «Курумоч», пассажирам все же удалось добраться до столицы Армении. Правда, лишь несколько часов спустя – рейс стартовал в 00:11 7 сентября.

Отметим, что это не единственный инцидент, произошедший в небе над Самарой за последние сутки. 6 сентября на стоянку вернулся самолет, следующий рейсом «Самара – Анталья». Причина – технические неполадки.