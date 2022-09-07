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Общество7 сентября 2022 10:57

Благодаря современной технике самарские аграрии собрали рекордный урожай

За последние пять лет парк техники региона обновился на четверть
Ирина СИНЕГУБОВА
За первое полугодие этого года купили более 330 единиц техники на 5,2 миллиардов рублей. Фото: правительство Самарской области

За первое полугодие этого года купили более 330 единиц техники на 5,2 миллиардов рублей. Фото: правительство Самарской области

Аграрии уже собрали 3,2 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, что стало рекордом по валовому сбору в Самарской области. Немаловажную роль в этом играет техника.

— В регионе за последние пять лет на четверть обновился парк основной сельскохозяйственной техники, — сообщает правительство Самарской области.

За первое полугодие 2022 года куплено более 330 тракторов, зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и другого на сумму, превышающую 5,2 миллиардов рублей. Современная техника повышает оперативность и качество проведения сезонных полевых работ.

— Созданный запас техники, которая обновляется каждый год ускоренными темпами, позволил в короткие агрономические сроки проводить посевные работы и убирать урожай, — отметил губернатор.

За последние 5 лет самарские аграрии приобрели 2270 тракторов, 1049 зерноуборочных и 60 кормоуборочных комбайнов. Для этих целей используются льготные инвестиционные кредиты и лизинг. Из регионального бюджета выделяются субсидии, позволяющие компенсировать до 50% стоимости приобретаемой сельхозтехники и оборудования.

Сейчас около 50% тракторов губернии белорусского производства. На выставке «АгроВолга», которая прошла в июле в Татарстане, правительство Самарской области и руководство МТЗ подписали соглашение о сотрудничестве.