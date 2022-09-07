Благодаря современной технике самарские аграрии собрали рекордный урожай

За первое полугодие этого года купили более 330 единиц техники на 5,2 миллиардов рублей. Фото: правительство Самарской области

Аграрии уже собрали 3,2 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, что стало рекордом по валовому сбору в Самарской области. Немаловажную роль в этом играет техника.

— В регионе за последние пять лет на четверть обновился парк основной сельскохозяйственной техники, — сообщает правительство Самарской области.

За первое полугодие 2022 года куплено более 330 тракторов, зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и другого на сумму, превышающую 5,2 миллиардов рублей. Современная техника повышает оперативность и качество проведения сезонных полевых работ.

— Созданный запас техники, которая обновляется каждый год ускоренными темпами, позволил в короткие агрономические сроки проводить посевные работы и убирать урожай, — отметил губернатор.

За последние 5 лет самарские аграрии приобрели 2270 тракторов, 1049 зерноуборочных и 60 кормоуборочных комбайнов. Для этих целей используются льготные инвестиционные кредиты и лизинг. Из регионального бюджета выделяются субсидии, позволяющие компенсировать до 50% стоимости приобретаемой сельхозтехники и оборудования.

Сейчас около 50% тракторов губернии белорусского производства. На выставке «АгроВолга», которая прошла в июле в Татарстане, правительство Самарской области и руководство МТЗ подписали соглашение о сотрудничестве.