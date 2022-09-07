Самарские правоохранители отправили почти 140 иностранцев на родину

Нарушителей отправили на родину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители и судебные приставы продолжают следить за иностранцами, которые нарушают миграционный закон. В этом году специалистам пришлось отправить на родину почти 140 человек.

По информации ГУ ФССП России по Самарской области, за 8 месяцев судебные приставы отправили за пределы России 139 иностранных граждан. Только в прошлом месяце зафиксировали 11 нарушений миграционного законодательства. На граждан соседних стран накладывают штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.

Отмечают, что нарушители смогут вернуться в Россию не ранее, чем через 5 лет. Приставы взяли ситуацию под контроль.