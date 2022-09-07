Самарцам помогут решить жилищный вопрос

Необходимость изменений ярко проявилась в связи со строительством станции метро «Театральная». Это значимый для города проект. Введение в строй одиннадцатой станции первой ветки позволит «подземке» заработать в полную мощность и на 30% увеличить пассажиропоток.

- Сейчас решается задача расселения домов, которые попадают в зону строительства станции метро, и возникла проблема компенсации стоимости жилья. Дело в том, что, по действующему федеральному законодательству, владельцы жилья могут получить компенсацию, равную его рыночной стоимости. А она невелика, поскольку большинство живут в аварийных домах и малометражных квартирах, - говорит председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов.

В связи с этим по поручению секретаря Самарского реготделения партии, главы региона Дмитрия Азарова фракция «Единая Россия» взяла в работу законопроект, который позволит получить компенсацию не только по рыночной стоимости, но и получить дополнительную выплату, чтобы дать людям возможность приобрести жилье.