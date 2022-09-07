Аграрно-туристический комплекс хотят создать на базе конно-спортивной школы в Красноярском районе

Глава района Михаил Белоусов представил проект на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым Фото: правительство Самарской области

В Самарской области может появиться аграрно-туристический комплекс. Его хотят создать в рамках государственно-частного партнерства на базе конно-спортивной школы в селе Красный Яр. Об этом стало известно на встрече губернатора Дмитрия Азарова с главой Красноярского района Михаилом Белоусовым.

Детско-юношеская конно-спортивная школа была образована в 1987 году. В 2003-м там был проведен капитальный ремонт, построены открытый манеж и дополнительная конюшня. Сегодня учреждение нуждается в обновлении материально-технической базы. Проект развития школы уже готов. Михаил Белоусов представил его главе региона.

Планируется модернизировать существующие сооружения и обустроить прилегающую территорию. Концепция предусматривает также создание аграрно-туристического комплекса, в который могут войти ферма по производству кумыса, верблюжья ферма, теплицы, контактный зоопарк и зона для семейного отдыха. Глава Красноярского района предложил реализовать проект в рамках ГЧП. Потенциальные инвесторы уже есть — местные сельхозпроизводители.

— Интересный проект. Хорошо, что уже есть уже осязаемые очертания, в том числе расчет сметной стоимости, потенциальные партнеры. Это правильный подход, — поддержал инициативу губернатор.

В ближайшее время Михаил Белоусов намерен провести с потенциальными инвесторами переговоры. Дмитрий Азаров отметил, что готов с ними встретиться на территории района в случае предварительной договоренности.