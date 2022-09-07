В Тольятти ввели карантин из-за вспышки бешенства животных

Территория временно закрыта для посторонних Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти приняли решение о введении карантина на территории Тольятти. Соответствующее постановление губернатора появилось на сайте областного правительства.

Поводом для ограничительных мероприятий послужила вспышка бешенства животных. Эпизоотический очаг был выявлен на территории ООО «Компания НБК» на улице Вокзальной.

– Определить территорию в радиусе 1 км от очага в Автозаводском и Центральном районах, а также в селе Русская Борковка неблагополучным пунктом, – следует из документации.

В зоне вспышки заболевания запрещено лечить и перемещать животных, снимать шкуры с их трупов. Кроме того, под запретом – охота, ярмарки и отлов животных для вывоза в зоопарки. Территорию нельзя посещать посторонним.

Отмечается, что ограничения будут сняты через 60 дней после убоя последнего заболевшего животного и других ветеринарных мероприятий.