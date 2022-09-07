В Самаре приступили к строительству дома на месте снесенной двухэтажки на проспекте Карла Маркса

Рабочие возвели несколько этажей. Фото: скриншот видео

В Самаре специалисты приступили к строительству многоэтажного здания на проспекте Карла Маркса. Городской блогер Евгений Щекин показал процесс на видео.

Судя по полученным кадрам, рабочие уже зачистили территорию и подготовили фундамент и несколько первых этажей. В комментариях пользователи социальной сети отметили, что уже устали от звуков стройки. Сообщают, что ранее на территории располагалась ветхая двухэтажка.

Напомним, что в областном центре многих жителей могут расселить из-за строительства станции метро «Театральная». Горожане смогут купить себе квартиру в новых домах. Отмечают, что ситуацию с возвратом средств взяли под особый контроль.