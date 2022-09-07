В Самаре лихач решил объехать пробку по встречке 7 сентября 2022 года

Нарушитель двигался по встречке. Фото: "СамараДТП"

В Самаре местные жители поделились кадрами нарушения правил дорожного движения. Лихач на легковушке решил обогнуть пробку на пересечении улиц Клинической и Коммунистической.

Судя по видео, снятому на регистратор, водитель поворачивал и чуть не столкнулся с разогнавшейся легковушкой. Нарушитель двигалась по полосе встречного движения. Видимо, стоять и ждать разрешающего знака светофора он не хотел и объехал пробку. К счастью, водитель, снявший видео, успел затормозить.

Напомним, что за нарушение водителей привлекут к административной ответственности. Также автолюбителей могут временно лишить прав.