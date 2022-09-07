В Тольятти вспоминают погибшего игрока ярославского ХК «Локомотив» Марата Калимулина

Жизнь тольяттинского спортсмена трагически оборвалась в 23 года / Фото: ХК "Лада"

В среду, 7 сентября 2022 года, исполнилось ровно 11 лет со дня гибели ярославского ХК «Локомотив». Самолет ЯК-42 с командой на борту разбился при вылете из аэропорта Туношна. Трагедия унесла жизнь и воспитанника тольяттинского хоккея — защитника Марата Калимулина. Жители Автограда до сих пор вспоминают его.

— Эта трагедия затронула весь мир, ведь в той команде были хоккеисты не только из России, но и других стран. Ударила она и конкретно по Тольятти — на борту самолета был воспитанник местного хоккея Марат Калимулин. Он перебрался в Ярославль за год до этого. С тех пор прошло уже 11 лет, но боль в сердце нисколько не ослабевает, — разместили пост памяти в официальной группе ХК «Лада».

По словам тольяттинцев, на улице Дзержинского висит портрет погибшего хоккеиста. Многие, когда проезжают там, постоянно вспоминают земляка.

Марату Калимулину было 23 года, когда оборвалась его жизнь. Он занимался хоккеем с юных лет. Молодой человек выступал за ХК «Лада», но после ее исключения из КХЛ перешел в ярославский «Локомотив». Он мечтал попасть в сборную России и выступить на Зимней Олимпиаде 2014 года. Шутил, что обязательно выиграет, а затем женится. Близкие вспоминают, что, несмотря на свою известность, Марат никогда не зазнавался, был скромным и не ставил себя выше других. Сейчас в память о нем в Тольятти проводят хоккейный турнир.