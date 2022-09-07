Инвестиции в основной капитал в Самарской области составили более 152 миллиардов рублей

Регион выбирают российские и зарубежные компании. Фото: минэкономразвития Самарской области

По результатам первого полугодия 2022 года объем инвестиций в основной капитал в Самарской области превысил 152,8 миллиардов рублей.

— Это на 19,8% больше показателя прошлого года, рост инвестиций оказался рекордным и составил 136%. Инвестиционная активность предприятий региона показывает стремление к развитию и освоению новых направлений деятельности и рынков, — сказал Дмитрий Богданов.

По объему инвестиций лидируют обрабатывающие производства. Они вложили в основной капитал за первое полугодие 32,9% от общего объема инвестиций. Самое большое увеличение инвестиционной активности наблюдалось в научной и технической деятельности, в производстве машин и оборудования, строительных материалов. Помимо этого рост произошел в металлургическом производстве и нефтепереработке, здравоохранении и транспорте.

Самарскую область выбирают российские и зарубежные компании. Создаются высокотехнологичные предприятия и новые рабочие места. На сегодняшний день в регионе есть более 200 проектов, общий объем инвестиций которых около 1,2 триллионов рублей. По итогам прошлого года в Самарской области создано 10 тысяч рабочих мест, открыто 25 новых производств.

Завод сыров компании «КАРАТ» в Тольятти является одним из крупнейших инвестпроектов. Для реализации проектов инвесторы выбирают индустриальные парки, а также экономическую зону «Тольятти». Там предлагают готовые земельные участки, разные виды льгот, строительство силами региона с арендой и возможностью выкупа.

В Тольятти и Чапаевске действуют территории опережающего развития. Благодаря специальному налоговому режиму можно получить комплекс льгот и преференций. Резиденты ТОР не платят налог на имущество и земельного налог. А ставка налога на прибыль снижается до 2% в первые пять лет и до 12% в последующие пять.

Также сейчас в Шигонском районе строится мостовой переход через Волгу. Объект международного значения станет частью транспортного коридора Европа – Западный Китай. Это позволит повысить интерес инвесторов к региону.