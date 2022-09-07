В Самаре проведут финал чемпионата по дрифту 11 сентября 2022 года

В областной столице проведут чемпионат. Фото: Global Vision

В Самаре стало известно о проведении финала чемпионата по дрифту «DRIFT THAT». Мероприятие запланировали на воскресенье, 11 сентября 2022 года.

По данным представителей, зрелищное соревнование проведут на площадке торгового комплекса «Амбар» с 11:00 до 19:00, при поддержке автомобильной федерации региона и холдинга Global Vision. Профессионалы продемонстрируют свое мастерство. В программе будет 32 заезда, между которыми проведут интерактив и шоу-программу для гостей чемпионата.

Также в субботу, 10 сентября 2022 года в 12:00 пройдут соревнования по автозвуку и тренировочные заезды. Вход для зрителей бесплатно, адрес: Южное шоссе,5.