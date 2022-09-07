Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2022 13:23

В Самарской области автовладельцы пожаловались на некачественный бензин, разбавленный водой

Некоторые машины заглохли
Алена ПРОВКИНА
Машины заправляли разбавленным бензином. Фото: "Тольятти"

Машины заправляли разбавленным бензином. Фото: "Тольятти"

В городе Тольятти Самарской области владельцы автомашин пожаловались на некачественный бензин. Очевидцы сообщают, что он выглядел, как молоко.

По полученным данным, на улице 40 лет Победы на автозаправке заправляли некачественный бензин G-Drive 95. Отмечают, что из-за разбавленного бензина некоторые машины заглохли. Компания, поставляющая топливо, сообщила, что из-за проливных дождей произошла нештатная ситуация. Реализацию товара сразу прекратили после обращения клиентов.

Также подчеркивают, что с водителями, чьи машины пострадали, ведут работы и планируют компенсировать расходы. Тех, кто столкнулся с неполадками после заправки, просят обратиться в Газпромнефть.