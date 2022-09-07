Самарские синоптики рассказали, какая погода ожидается в середине сентября 2022 года

В середине сентября потеплеет Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарскую область пришли осенние дожди и первые заморозки. Синоптики сообщили, насколько в регионе задержатся холода.

По данным специалистов gismeteo, в ближайшее время в регион вновь может вернуться тепло. Уже на следующей неделе в среду, 14 сентября 2022 года, появится солнце, температура воздуха повысится до +16 градусов. А ближе к выходным, 17 и 18 сентября, столбик термометра доберется до отметок +21…+25 градусов.

К сожалению, на этой неделе жителей области предупредили о заморозках. Ночью, 8 сентября 2022 года, температура воздуха упадет до 0…-2 градусов. Самарцам следует достать теплые вещи.