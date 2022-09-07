«Крылья Советов» подписали двух полузащитников

Контракт с Амаром рассчитан на три года, Сергей будет выступать за "КС" до конца этого сезона Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» пополнили два новых игрока. В состав команды вошли полузащитники Амар Рахманович и Сергей Бабкин. Об этом сообщает пресс-служба «КС».

Амару Рахмановичу 28 лет. Он воспитанник боснийского клуба «Слобода Тулза». Имеет опыт выступления в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций. Футболист сыграл пять матчей за сборную Боснии и Герцеговины. Последним его клубом был турецкий «Коньяспор», в составе которого он забил 8 мячей и стал бронзовым призером Чемпионата. Контракт с «Крыльями» рассчитан на три года. Футболист будет выступать за самарцев под номером 20.

Сергею Бабкину 19 лет. Он играет за московский «Локомотив». В «Крылья Советов» центральный полузащитник перешел на правах аренды с возможностью выкупа. Он будет выступать в самарском клубе до конца сезона 2022/23. Его номер в «КС» — 6.