В Самаре в День дружбы народов будут курсировать бесплатные автобусы 11 сентября 2022 года

Мероприятие пройдет в парке "Дружбы народов" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют запустить бесплатные автобусы в День дружбы народов 11 сентября 2022 года. Праздник в областном центре проведут 8-й раз.

По сообщению городской администрации, участников и гостей мероприятия ждет яркая программа, этнофестиваль, концерты, а также творческая и интерактивная площадки, работа которых стартует в 12:00 в парке «Дружбы народов». Отмечают, что вход на мероприятие будет свободный.

Для удобства горожан 11 сентября 2022 года организуют бесплатные автобусы. Они будут курсировать с 11:00 до 18:30. Жителей заберут со следующих остановок: город Новокуйбышевск, ТРК «Сити Парк», проспект Победы, 1ж; Автостанция «Аврора»; ЖК «Южный город» 1 (остановки «Поликлиника» и «Школа»).