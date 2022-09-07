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Спорт7 сентября 2022 16:25

Полузащитник Сергей Бабкин перешел в самарский клуб «Крылья Советов» на правах аренды

Молодой игрок перешел из московского клуба
Алена ПРОВКИНА
Молодой человек будет выступать до конца сезона.Фото: пресс-служба ПФК "Крылья Советов"

Молодой человек будет выступать до конца сезона.Фото: пресс-служба ПФК "Крылья Советов"

В самарский футбольный клуб «Крылья Советов» перешел полузащитник Сергей Бабкин. Молодой человек будет играть на правах аренды.

По сообщению пресс-службы футбольного клуба, Сергею 19 лет, он играет за московский клуб «Локомотив». В «Крылья» он перешел до конца сезона 2022-2023 и будет выступать под номером 6. Молодой футболист будет работать на правах аренды с возможностью выкупа.

Также футбольный клуб пополнил еще один игрок – Амар Рахманович.Его контракт подписан на три года, он будет выступать за «Крылья Советов» под номером 20.