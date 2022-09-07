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Происшествия7 сентября 2022 17:30

В Самарской области полицейский помогал предпринимателю за 45 тысяч рублей

За взятку правоохранитель окажется в тюрьме
Алена ПРОВКИНА
Правоохранитель окажется за решеткой

Правоохранитель окажется за решеткой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шигонском районе Самарской области сотрудник полиции окажется за решеткой. Мужчина получал взятки от индивидуального предпринимателя.

По информации прокуратуры Самарской области, подозреваемый работал должностным лицом. За свое покровительство он получил незаконную взятку в 45 тысяч рублей через посредника. Злоумышленника задержали.

Замначальника полиции признали виновным. Теперь ему грозит срок лишения свободы на 2 года. Также бывшего правоохранителя оштрафовали на 90 тысяч рублей и лишили звания старшего лейтенанта.