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Происшествия7 сентября 2022 18:08

В Самарской области наркоторговец отправится в колонию на 5 лет

Приговор еще не вступил в силу
Алена ПРОВКИНА
Мужчина окажется за решеткой

Мужчина окажется за решеткой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Октябрьск Самарской области местный житель подозревался в незаконном обороте наркотиков. Правоохранители задержали злоумышленника.

По информации прокуратуры региона, оказалось, что мужчина продал синтетический наркотик массой 0,1 грамм. После продажи на месте преступления его задержали сотрудники полиции. Также у сбытчика обнаружили еще сверток с наркотиками массой 1 360 грамм.

Нарушитель закона предстал перед судом, который приговорил его к лишению свободы сроком на 5 лет в колонии строгого режима. Вещественные доказательства массой более полутора килограмма изъяты. Наркотики уничтожили. Приговор пока не вступил в свою законную силу.