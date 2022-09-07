В Самарской области наркоторговец отправится в колонию на 5 лет

Мужчина окажется за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Октябрьск Самарской области местный житель подозревался в незаконном обороте наркотиков. Правоохранители задержали злоумышленника.

По информации прокуратуры региона, оказалось, что мужчина продал синтетический наркотик массой 0,1 грамм. После продажи на месте преступления его задержали сотрудники полиции. Также у сбытчика обнаружили еще сверток с наркотиками массой 1 360 грамм.

Нарушитель закона предстал перед судом, который приговорил его к лишению свободы сроком на 5 лет в колонии строгого режима. Вещественные доказательства массой более полутора килограмма изъяты. Наркотики уничтожили. Приговор пока не вступил в свою законную силу.