Под Самарой мужчина испугался грибка на дереве и стал выдвигать всевозможные теории

Четкие пятна листьев клена озадачили мужчину. Фото: "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)"

На прогулке в лесу Тольятти мужчина обратил внимание на листья деревьев, которые были покрыты ярко выраженными пятнами. Они его испугали.

— Кислотный дождь? Выбросы? Рассматриваю и понимаю это ожоги, — пишет автор поста Вконтакте "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)".

Дерево, испугавшее мужчину, находится вдоль основной тропы по Патрульной улице, за детскими садами. Расстояние между ними и кленами 50 метров, высчитал тольяттинец.

Явно не солнечные ожоги, у которых четко видно капельное происхождение, как удивляется мужчина, – на самом деле всего лишь грибок.

— Плохо быть не образованным – зато интересно. Сколько открытий, сколько гипотез, — подтрунивают в комментариях.