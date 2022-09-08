Самарские выпускники получат финансовую поддержку в размере 10 тысяч рублей

Отмечается, что выплата - единовременная Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году выпускники Самарской области вновь могут рассчитывать на материальную поддержку от государства. Им будет предоставлена единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщили в региональном министерстве социально-демографической и семейной политики, выплата полагается двум категориям граждан. Это выпускники школ, окончившие 11 классов и поступившие в 2022 году в профессиональные образовательные организации и вузы. Финансовую помощь также предоставляют выпускникам среднего профессионального образования, которые получили диплом и продолжили учебу в образовательных организациях высшего образования.

Для оформления выплаты необходимо подать заявление в управление соцзащиты лично, либо на сайте министерства. Подавать его могут выпускники, достигшие 14-летнего возраста.