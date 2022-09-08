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Общество8 сентября 2022 4:40

Самарские выпускники получат финансовую поддержку в размере 10 тысяч рублей

Рассказываем, что может претендовать на выплату и что нужно сделать для ее начисления
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Отмечается, что выплата - единовременная

Отмечается, что выплата - единовременная

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году выпускники Самарской области вновь могут рассчитывать на материальную поддержку от государства. Им будет предоставлена единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщили в региональном министерстве социально-демографической и семейной политики, выплата полагается двум категориям граждан. Это выпускники школ, окончившие 11 классов и поступившие в 2022 году в профессиональные образовательные организации и вузы. Финансовую помощь также предоставляют выпускникам среднего профессионального образования, которые получили диплом и продолжили учебу в образовательных организациях высшего образования.

Для оформления выплаты необходимо подать заявление в управление соцзащиты лично, либо на сайте министерства. Подавать его могут выпускники, достигшие 14-летнего возраста.