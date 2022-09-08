Самарцы, чьи дома попали в зону строительства метро, смогут получить соцвыплату

Информацию сообщили городские власти на прошедшей встрече с жителями. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». Долгожданный проект обернулся не только радостью, но и рядом проблем. С ними столкнулись жители некоторых из 68 домов, попавших в зону возведения объекта. В частности, к ним относятся владельцы малометражных квартир, чья рыночная стоимость оказалось совсем небольшой. На прошедшей встрече с жителями власти города и региона рассказали, какой выход можно найти из ситуации.

В частности, сейчас разрабатывается законопроект, который защитит интересы данной категории граждан.

– Если в собственности нет другого жилья, то вместе с уже рассчитанной компенсацией за изымаемое жилье они смогут получить дополнительную социальную выплату. Законопроект прорабатывается и в ближайшее время будет рассмотрен на комитете Самарской Губернской Думы, – рассказала глава Самары Елена Лапушкина.

Мэр также отметила, что многие самарцы давно ждали расселения. Однако сейчас, когда возникла тема компенсаций, оценки жилья и транспортной доступности, у них появился ряд вопросов. По словам Елены Лапушкиной, работа с каждой семьей будет вестись индивидуально.