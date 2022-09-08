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Происшествия8 сентября 2022 5:15

В Самаре 58-летняя женщина перевела мошенникам полмиллиона рублей

Она хотела спасти свои деньги
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самары в возрасте 58 лет поверила мошеннику и перевела 500 тысяч рублей для спасения сбережений.

— Женщине позвонил неизвестный номер, мужчина представился работником финансового учреждения, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Звонившему удалось убедить жительницу Самары, что прямо в это же время, в которое он звонит, через приложение банка мошенники пытаются списать и перевести на свои счета все её сбережения.

Единственная возможность предотвратить их действия, по словам "специалиста" – перевести накопления на безопасный счет. Женщина пошла в отделение банка, сняла там деньги и перевела их на счет, который продиктовал звонивший. Разговор был прекращен, и вскоре женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.