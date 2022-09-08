Каждый пятый самарец планирует воспользоваться программой туристического кешбэка

Как оказалось, о программе знают 73% самарцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Результаты опроса SuperJob показали, что 19% самарцев уже воспользовались программой туристического кешбэка или планируют эо сделать до 10 сентября.

— Скорее всего не будут компенсировать расходы за поездки по России – 46%, отказались совсем от этой идее – 35% самарцев, — сообщает SuperJob.

Программа туристического кешбэка предусматривает, что россияне, оплачивающие картой «МИР» отдых в пределах страны с 25 августа по 10 сентября 2022 года, могут получить компенсацию расходов до 20 тысяч рублей.

Как оказалось, о программе знают 73% самарцев, из них 31% подробно информированы, 42% – что-то слышали. Впервые слышали о ней 27% опрашиваемых. Наибольшая осведомленность у горожан с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.

В 2020 году было проведено подобное исследование. Сейчас тех, кто знает о программе туристического кешбэка стало больше, а тех, кто хочет ей воспользоваться – немного меньше.