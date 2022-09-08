Дмитрий Азаров поздравил жителей города Снежное с годовщиной освобождения Донбасса

Глава региона отметил, что Самарская область будет и дальше помогать братскому народу. Фото: департамент информационной политики Самарской области

8 сентября 2022 года исполняется ровно 79 лет со дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1943 году был освобожден областной центр – Сталино, ныне носящий название Донецк. Со знаменательной датой жителей Донбасса поздравил глава Самарской области Дмитрий Азаров.

– Донбасская операция — одна из ключевых в годы Великой Отечественной войны. Она позволила освободить крупнейший промышленный район, имеющий стратегическое значение. В довоенное время на его долю приходилось около 60% угля, добываемого в СССР, здесь выплавлялась большая часть чугуна и стали, были сосредоточены предприятия тяжелого и среднего машиностроения, – отметил губернатор.

Операция по освобождению края угля и железа началась 13 августа 1943 года. Советские войска разгромили тринадцать дивизий противника, продвинулись на 300 километров на запад и вышли к берегам Днепра. Более 40 частей и соединений были удостоены почетных наименований за мужество и отвагу.

– Сегодня история повторяется и мы вновь плечом к плечу освобождаем Донбасс от фашистской нечисти. Украинские боевики и их приспешники, используя тактику выжженной земли и прикрываясь мирными жителями, оставляют после себя разрушенные города, шахты и заводы. Однако их ожидания напрасны: уже сегодня мирная жизнь на освобожденных территориях активно восстанавливается, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор Самарской области пожелал жителям ДНР и ЛНР благополучия и здоровья, добавив, что его регион будет и дальше помогать братскому народу Донбасса.