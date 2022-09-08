В Тольятти из-за сбоя в банкомате деньги 73-летней пенсионерки перечислились мужчине

Женщина написала слова благодарности полицейским. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Автозаводском районе Тольятти из-за сбоя в банкомате деньги 73-летней пенсионерки, которыми она хотела оплатить счет за квартиру, перечислились мужчине.

— Накануне 48-летнему мужчине во время оплаты в банкомате показалось, что произошел сбой в работе, и он не вышел из платежной системы, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

После этого тольяттинец ушел, а следующим клиентом оказалась женщина. Она приложила карту к считывающему устройству терминала и перевела 4 тысячи рублей, как она подумала, в управляющую компанию. Мужчина увидел ошибочный платеж и решил оставить деньги себе.

Четыре тысячи рублей он потратил на собственные нужды, но пообещал вернуть их пенсионерке. Возбуждено уголовное дело. А женщина написала слова благодарности полицейским, уточнив, что никто из ее близких не верил, что такую незначительную (но только не для пенсионерки) сумму будут искать.