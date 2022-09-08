В Самаре вор-рецидивист украл из магазина продукты на продажу

Мужчина попал на камеры видеонаблюдения

Самарские полицейские раскрыли дерзкое ограбление одной из торговых точек. Неизвестный зашел в магазин и открыто вынес оттуда часть продуктов. Планам злоумышленника не помешала даже заподозрившая неладное продавщица.

По данным ГУ МВД по Самарской области, ограбление было совершено в одном из сетевых магазинов. Вор зашел в помещение и взял с витрины бытовую химию, продукты и бутылку алкоголя. Общая сумма товара составила 2,5 тысячи рублей. Впрочем, оплачивать «покупки» мужчина не спешил – он пронес их мимо кассы. Продавщица пыталась остановить вора и потребовала заплатить за товар, но он ее проигнорировал. Тем не менее, женщине удалось запомнить его приметы.

Ситуацию упростил и тот факт, что злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. Оперативники задержали подозреваемого – 35-летнего жителя Самары. Ранее мужчина был судим, сейчас не работает. Он признался, что продал часть награбленного прохожему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Расследование продолжается.