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Происшествия8 сентября 2022 6:15

В Самарской области девушка наврала полиции в надежде на списание своих долгов по займам

Она сказала, что всему виной мошенники
Ирина СИНЕГУБОВА
Расследование уголовных дел окончено. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Расследование уголовных дел окончено. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Сызрани 24-летняя девушка в феврале этого года рассказала полиции о трех случаях оформления на нее займов мошенниками суммой более 18 тысяч рублей. Оказалось, женщина обманула намеренно.

— Из копий договоров следовало, что все микрозаймы были оформлены жительницей Сызрани самостоятельно, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В итоге девушка призналась, что намеренно написала заявление как потерпевшая от неизвестных мошенников и придумывала обстоятельства случившегося. Она надеялась, что у нее спишут долги по указанным займам.

Расследование уголовных дел окончено. Они соединены в одно и направлены в суд. Ранее жительница Сызрани судима не была.