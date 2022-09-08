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Происшествия8 сентября 2022 6:43

В Самаре «Kia» отлетела в забор жилого дома после столкновения с «Datsun»

В результате аварии пострадали несколько человек, в том числе – ребенок
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Пострадавших госпитализировали. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Пострадавших госпитализировали. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла в среду, 7 сентября, в Октябрьском районе Самары. На улице Кольцевой столкнулись две иномарки, пострадали несколько человек.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, ДТП случилось в 21:40. 44-летний водитель «Datsun» ехал по улице Кольцевой в сторону Потапова. Он не уступил дорогу «Kia Rio» под управлением 43-летнего мужчины. Машины столкнулись, после чего «Kia» отлетела в забор жилого дома.

В результате аварии пострадали водитель «Kia» и два его пассажира – 34-летняя женщина и 9-летний мальчик. Они были доставлены в больницу, где им назначили амбулаторное лечение.