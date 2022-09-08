Водитель «Renault» решил пойти на обгон и оказался в кювете под Самарой

В результате аварии пострадала пассажирка иномарки. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В среду, 7 сентября, на территории Самарской области произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина. Машина вышла на обгон и улетела в кювет. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным правоохранителей, авария случилась в 15:30 в Сызранском районе. 42-летний водитель «Renault Logan» ехал по трассе М-5 в сторону Самары. В какой-то момент он решил пойти на обгон, но на 919 км не справился с управлением. Иномарка улетела в кювет, после чего опрокинулась.

В результате аварии пострадала 45-летняя пассажирка. Женщину госпитализировали, медики назначили ей амбулаторное лечение.

Напомним, 7 сентября в Самарской области произошло еще ДТП. На этот раз – в областной столице. На улице Кольцевой столкнулись две иномарки, после чего одна из них отлетела в забор жилого дома. Пострадал ребенок.