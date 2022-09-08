Аналитики Домклик: семейная ипотека за год выросла в два раза

Эксперты аналитического центра Домклик от Сбера проанализировали динамику выдач кредитов Сбера по «Семейной ипотеке» и рассказали, как изменился портрет заёмщика после расширения программы на семьи с одним ребёнком.

Влияние изменений в условиях программы на её востребованность

Рис. 1. Объёмы выдач по программе «Семейная ипотека» в 2021−2022 гг. Процент объёма выдач по «Семейной ипотеке» относительно общего объёма выдач обозначен зелёными цифрами, синим обозначен процент объёма выдач относительно объёма выдач по всем льготным программам («Господдержка», «Семейная ипотека», «IT-ипотека», «Дальневосточная ипотека»). Розовым пунктиром отмечена дата изменения условий программы «Семейная ипотека».

Востребованность программы «Семейная ипотека» значительно увеличилась после распространения на семьи с одним ребёнком в июле 2021 года. Доля выданных средств по программе в общем объёме выдач увеличилась с 4−5% в первом полугодии 2021 года до 7−9% во втором полугодии. В период экономической нестабильности в марте-апреле 2022 года показатель достиг 33−36%. Сегодня наблюдается снижение доли выданных средств до уровня января этого года — 11%.

Аналитики Домклик поясняют, что сокращение объёма выданных средств по «Семейной ипотеке» в общем объёме во втором квартале 2022 года не связано с падением спроса на «Семейную ипотеку», а является следствием восстановления рынка вторичной недвижимости.

Аналитики Домклик также отмечают, что в феврале-марте на фоне резкого увеличения ключевой ставки ЦБ спрос на вторичную недвижимость упал, а доля выданных средств по льготным программам, включая «Семейную ипотеку», ожидаемо, возросла. К концу второго квартала спрос на вторичную недвижимость начал расти, и к августу соотношение между сделками по покупке первичной и вторичной недвижимости восстановилось. Как следствие, доля выданных средств по «Семейной ипотеке» вернулась к равновесным показателям начала этого года — 11%.

Кроме того, доля выдач по «Семейной ипотеке» также значительно увеличилась по отношению к другим льготным программам, таким как «Господдержка», «IT-ипотека», «Дальневосточная ипотека»: уже в июле 2021 года произошло увеличение с 10% до 25%, а к концу года показатель составил 43%.

Пиковые значения фиксировались в начале второго квартала 2022 года: более половины ипотечных сделок на льготных условиях осуществлялись по программе «Семейная ипотека». Сейчас около трети объёма выдач по льготным программам относятся к «Семейной ипотеке».

Какие семьи сегодня чаще всего берут ипотеку

Рис. 2. Распределение ипотечных сделок по программе «Семейная ипотека» по числу детей. На графике не показаны семьи с числом детей больше 4, так как их доля составляет менее 0,5%.

Так, изменение программы «Семейная ипотека» в июле 2021 года привлекло значительное количество семей с одним ребёнком, и сегодня именно они составляют основную долю плательщиков. По данным на август 2022 года, распределение сделок по программе выглядит следующим образом: семьи с одним ребёнком — 55,6%, семьи с двумя детьми — 33,4%, семьи с тремя детьми — 9,9%, семьи, в которых больше трёх детей, — 1,1%.

Как расширение «Семейной ипотеки» помогло привлечь жителей регионов

Рис. 3. Распределение ипотечных сделок по «Семейной ипотеке» по регионам после расширения на семьи с одним ребенком (по данным за июль 2021 — август 2022).

Анализ сделок за период июль 2021 г. — август 2022 г. показал, что программа является востребованной не только в крупнейших регионах, но и в регионах со сравнительно небольшой численностью населения. Так, суммарная доля сделок по программе в Москве (где, по данным Росстата, проживает 12,6 млн человек), Московской области (7,8 млн) и Санкт-Петербурге (5,4 млн) составляет 26,6%.

В лидеры по количеству сделок по «Семейной ипотеке» также ожидаемо вошли регионы, в которых расположены города-миллионники. Что интересно, наряду с Самарской областью (численность — 3,1 млн человек), Красноярским краем (2,8 млн), Нижегородской областью (3,1 млн) в лидеры по количеству сделок также вошли регионы с численностью около одного миллиона человек, такие как Удмуртская Республика (1,5 млн человек), Чувашская Республика (1,2 млн), Пензенская область (1,3 млн), Ульяновская область (1,2 млн), Ярославская область (1,2 млн), Кировская область (1,2 млн). Доля остальных 55 регионов (медианная численность — 800 тыс. человек) также довольно высокая и составляет около 20%.

Чтобы понять, на какие регионы расширение программы оказало наибольший эффект, аналитики Домклик сопоставили количество сделок по всем регионам РФ за январь-июнь 2021 года (до расширения программы) с количеством сделок за аналогичный период 2022 года. Это позволило выделить регионы с наибольшим приростом ипотечных сделок.

Рис. 4. Топ-30 городов России с максимальным приростом ипотечных сделок по программе «Семейная ипотека».

Из графика видно, что расширение программы на семьи с одним ребёнком значительно увеличило количество сделок в небольших регионах, таких как Чеченская Республика (численность — 1,5 млн), Республика Тыва (численность — около 300 тыс.), Иркутская область (2,4 млн), Кабардино-Балкарская Республика (870 тыс.), Томская область (около 1 000 000).

Мария Ромчанова, руководитель Аналитического центра сервиса Домклик:

«Расширение программы на семьи с одним ребёнком не только значительно увеличило объёмы выдач, но, что важнее, позволило привлечь жителей малых и отдалённых регионов. Прирост количества сделок после изменений в условиях выдачи достигает 300%. Столь значительная корректировка показателей свидетельствует о своевременности преобразования и необходимости дальнейшего развития этой льготной программы».

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