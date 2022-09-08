Самарцы сталкиваются на работе с дискриминацией по возрасту, полу и внешнему виду

Распространена и предвзятость руководства, и коллег. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По результатам опроса Зарплаты.ру самарцы сталкивались с дискриминацией на работе из-за пола, возраста, внешнего вида и других критериев.

— В опросе приняли участие работающие жители Самарской области в возрасте от 18 до 55 лет, — сообщает Зарплата.ру.

О существовании предвзятости на работе по каким-либо критериям рассказали 66% самарцев. Помимо дискриминации по возрасту, полу и внешности, люди отмечали по семейному и социальному положению, национальности, ограничениям по здоровью.

К семейному положению относятся следующие критерии, которые не устраивали работодателей: наличие детей, отсутствие супруга или супруги, отсутствие детей, планируемые беременность, замужество, женитьба.

Дискриминация по внешности часто возникала из-за лишнего веса, неформальной одежды, татуировок, пирсинга, яркого окрашивания волос. Некоторые ответили, что их внешний вид в целом не устроил работодателя.

Помимо этого, распространена и предвзятость руководства, и коллег. Проявлялась она в распространении слухов, неконструктивной критике, оскорблении, запугивании, высмеивании, намеренном игнорировании успехов и достижений, а также препятствовании в выполнении должностных обязанностей.