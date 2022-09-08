Самарцев возмутила занявшая два места в автобусе женщина-кондуктор

Своим поведением кондуктор нарвалась на проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары пожаловались на кондуктора автобуса № 34. Их возмутило, что женщина заняла в салоне сразу два места и никого – ни стариков, ни детей – не пускала на второе кресло.

- 5 сентября 2022 года кондуктор автобуса № 34 отказала в просьбе присесть рядом с ней на соседнее свободное сидение. В салоне было очень много народа, в том числе пожилых людей и детей. Однако она поставила на соседнее сидение личный пакет и категорически никому не позволяла туда садиться. Она даже не вставала с места, чтобы обилетить пассажиров, - написала в соцсетях одна из жительниц Самары.

На жалобу горожанки отреагировали представители департамента транспорта. Чиновники отметили, что кондуктор должен занимать только одно пассажирское место.

- Информацию передали перевозчику для последующей проверки. С кондуктором проведут дополнительный инструктаж, - сообщили в дептрансе.

Добавим, самарцы могут направлять свои замечания или предложения лично перевозчику. Звонки принимают по телефону 207-70-11.