Синоптики рассказали, когда дожди и холода покинут Самарскую область

Пока жителям губернии придется потерпеть дожди и низкие температуры воздуха Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала сентября на территории Самарской области установилась холодная погода. Столбик термометра показывал вполне приемлемые температуры, однако сильные ветра усугубляли ситуацию. А с 7 сентября регион вовсе атаковали дожди, которые местами переросли в проливные.

Тем не менее, самарцам недолго осталось терпеть непогоду. Согласно прогнозу синоптиков GISMETEO, низкие температуры сохранятся вплоть до конца недели. Столбик термометра задержится на отметке в 12-14 градусов тепла, а в пятницу, 9 сентября, вновь пройдут дожди.

Зато на следующей неделе погода нормализуется. Начиная с 12 сентября воздух прогреется до +15 градусов, осадки временно отступят. А спустя несколько дней в Самарскую область придет настоящее бабье лето.