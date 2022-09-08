Более 17 тысяч книг передала Самарская область в библиотеки Донбасса

Для детей ЛДНР собирают учебники, художественную литературу и энциклопедии

В Самарской области продолжается акция по сбору книг для жителей Донбасса и освобожденных территорий. В библиотеки школ Снежного передали уже более 17 тысяч томов художественной литературы и тысячу методических и развивающих книг и брошюр. Также жители Самары собирают печатные издания для библиотек Мелитополя.

Напомним, первый «груз знаний» отправили на Донбасс в июне 2022 года. Общественники и добровольцы собрали для юных жителей ДНР тетради, дневники, учебники, канцтовары и наборы для творчества. Также в состав «посылки» вошли учебники, русская классика, произведения современных российских авторов, энциклопедии. Малышам передали книжки-игрушки, музыкальные книжки и раскраски.

- Собранную литературу отправляют в распределительный центр, где волонтеры запаковывают ее и отправляют. Большую ценность составляют энциклопедии и книги по истории Отечества. Необходимо заполнить весь библиотечный фонд ЛДНР, чтобы у детей была возможность развиваться и обогащаться знаниями, - рассказал руководитель волонтерского центра партии «Единая Россия» Антон Родионов.

Отметим, жители Самарской области могут также помочь и вынужденным переселенцам, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения на территории региона.