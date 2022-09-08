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Общество8 сентября 2022 8:14

Стало известно, наступит ли бабье лето в Самаре этой осенью

Холода должны отступить уже на следующей неделе
Ирина СИНЕГУБОВА
Жители областного центра еще смогут насладиться теплыми днями.

Жители областного центра еще смогут насладиться теплыми днями.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно прогнозу GISMETEO, бабье лето может наступить в Самаре уже в середине сентября. Устойчивое потепление ожидается с 15 числа первого осеннего месяца.

Температура воздуха, по данным синоптиков, с 15 до 24 сентября будет держаться днем больше 20 °C, а осадков в этот период вообще не ожидается. Днем температура будет от 21 до 23 °C, ночью опустится до 8-15 °C.

Поэтому жители областного центра еще смогут насладиться теплыми днями. А вот с 24 сентября самарцев снова ждет похолодание. Температура снизится и не будет превышать 20 °C днем. При этом периодически город будут накрывать дожди.