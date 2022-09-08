Фестиваль «Самара open jazz» пройдет в амфитеатре площади Славы в Самаре 9 сентября

На сцену выйдут ведущие джазовые музыканты России. Фото: администрация Самары

Уже завтра, в пятницу, с 17:30 в амфитеатре площади Славы в Самаре будет проходить фестиваль джазовой музыки «Самара open jazz».

— На гала-концерте выступят известные артисты в честь 100-летия российского джаза, — сообщает администрация Самары.

Он проводится в рамках проекта «От Калининграда до Сахалина». На сцену выйдут ведущие джазовые российские музыканты. Среди них Московский джазовый оркестр, Игорь Бутман, трио Даниила Крамера, Вадим Эйленкриг&Eilenkrig Crew.

Помимо этого, в субботу, 10 сентября, с 18:00 состоится концерт классической музыки. На нем прозвучат арии, дуэты и симфонические произведения от звезд оперной сцены. Для зрителей выступят Аида Гарифуллина и Алексей Татаринцев, а также симфонический оркестр Самарской филармонии.