Участники мотопробега «Донбасс-Кузбасс» приехали в Самару 8 сентября

Байкерам предстоит проехать по маршруту, который в 1935 году на лыжах преодолели шахтеры Прокопьевска. Фото: сайт "Ночные волки"

Сегодня, 8 сентября, участники мотоклуба «Ночные волки» в рамках мотопробега «Донбасс-Кузбасс» приехали в Самару.

Очевидцы заметили колонну байкеров на дорогах города и во время возложения цветов к Вечному огню. Как сообщает «КП – Донецк», 4 сентября, кузбасские байкеры стартовали из Горловки.

Они привезли с собой кедры из тайги, которые горловчане высадили на бульваре Димитрова, а также сувениры и подарки для местного музея истории.

Байкерам предстоит проехать по маршруту, который в 1935 году на лыжах преодолели шахтеры Прокопьевска, чтобы передать коллегам из Горловки знамя шахтеров Кузбасса. В рамках мотопробега они посетят и другие российские города.