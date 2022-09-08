«Ремонт по новым технологиям»: в подъезде многоквартирного дома в Новокуйбышевске появился асфальт

Покрытие появилось на первом этаже дома

Удивительная история произошла недавно в Новокуйбышевске. Около одного из многоквартирных домов велись дорожные работы – рабочие приводили в порядок покрытие во дворе. Жители порадовались изменениям – в конце концов, у подъезда появился новый асфальт. Однако оказалось, к ремонту прилагается немного странный бонус.

Как рассказала жительница Новокуйбышевска, асфальт был уложен не только во дворе, но и в подъезде дома. Покрытие аккуратно разместили на первом этаже, сразу за дверью в тамбуре.

– Так бывает? Видимо, придумали какие-то новые технологии. Действительно, зачем заморачиваться – пусть у людей будет красивый асфальт, – делится горожанка.

Женщина также отметила, что в подъезде привели в порядок лестницу. Однако ремонт, по ее словам, оказался совершенно бесполезным.