Композитору Дмитрию Шостаковичу посмертно присвоили звание Почетного гражданина Самары

Теперь в Самаре 68 Почетных граждан. Фото: администрация Самары

Сегодня, 8 сентября, звание Почетного гражданина Самары присвоили композитору Дмитрию Шостаковичу посмертно.

— Теперь в Самаре 68 Почетных граждан, — рассказали в администрации Самары.

Инициатива исходила от Союза композиторов Самарской области. Ее поддержала дума городского округа Самара.

Напомним, Напомним, что в годы Великой Отечественной Войны в Куйбышев эвакуировали крупнейшие промышленные предприятия, дипломаты, деятели искусства и культуры. Вместе с труппой Большого театра в Самару приехал известный отечественный композитор Дмитрий Шостакович. Театр находился в Куйбышеве почти два года и оказал большое влияние на развитие культуры региона.

Именно в Самаре 5 марта 1942 года в исполнении оркестра Большого театра прошло первое исполнение легендарной Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. В этом года 5 марта она прозвучала вновь. «Ленинградская» симфония стала для миллионов людей символом борьбы за жизнь, веры в победу советского народа в тяжелый период Великой Отечественной войны.