Дмитрий Азаров обсудил с главами НКО Самарской области реализацию соцпроектов

По словам губернатора, Самарская область – один из лидеров по количеству заявок на конкурсы Фонда, по числу победителей и по объему поддержки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с руководителями НКО реализацию социальных проектов при поддержке Фонда президентских грантов. Встреча прошла в рамках расширенного заседания Консультативного совета общественных объединений.

По словам главы региона, Самарская область – один из лидеров по количеству заявок на конкурсы Фонда, по числу победителей и по объему поддержки. Так, в 2022 году губерния получила 233,5 млн рублей, заняв третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. Эта цифра еще может возрасти. Сейчас проводится специальный конкурс. На него подано 66 заявок самарских НКО.

- Мы получаем дополнительные средства на нужные, важные и добрые дела, которые направлены на повышение уровня благосостояния, социального самочувствия граждан. И просто на самые актуальные вопросы и инициативы, которые выдвигают наши земляки, – отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что в Самарской области создают все условия для поддержки инициатив жителей. Реализация этих идей повышает качество жизни сотен тысяч людей. Дмитрий Азаров поблагодарил представителей общественных организаций за активную работу и стремление творить добро.