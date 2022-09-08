Полиция объявила награду в 1 млн рублей за поимку организатора покушения на самарскую судью

Преступника не могут найти уже более 10 лет Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители объявили награду в 1 млн рублей за поимку преступника из Самарской области. Речь идет об одном из лидеров ОПФ «Шамиля» и организаторе нападения на председателя облсуда Любовь Дроздову – 66-летнем Владимире Кириллове.

Разыскиваемый – уроженец села Новый Буян Ставропольского района. В криминальных кругах известен как «Батя», «Кирилл», «Ильич». Ранее был судим за незаконный оборот оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, за хулиганство и разбой.

В криминальных кругах мужчина известен как "Батя", "Кирилл" и "Ильич" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Преступление, за которое разыскивают мужчину, - организация нападения на председателя Самарского областного суда Любовь Дроздову. По версии следствия, Владимиру Кириллову не понравилось, что сделку по отчуждению ему земли в одном из районов Самары признали незаконной. Он нашел киллера и пообещал заплатить ему 100 тысяч долларов за покушение на судью. Тот наблюдал за женщиной несколько дней и 25 ноября 2008 года выстрелил в нее во дворе жилого дома. К счастью, медикам удалось спасти Любовь Дроздову.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Владимира Кириллова, просят сообщить об этом в ГУ МВД по Самарской области по телефонам: (846) 278-21-63, 278-14-65, 8-937-992-70-00 или по номеру 02.