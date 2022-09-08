В Самаре жители одного дома в Куйбышевском районе задолжали почти 400 тысяч рублей

Жителей отключили от водоснабжения. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре специалисты сообщили сразу о нескольких злостных неплательщиков. Должники не оплачивали счета за воду.

По информации «РКС-Самара», сотрудником компании только на этой неделе пришлось тампонировать трех должников. В Куйбышевском районе жители дома по улице Егорова,6 в общей сложности задолжали 340 тысяч рублей за воду. Теперь самарцам придет не только оплатить задолженность, но и стоимость работ по демонтажу заглушки.

Также ресурсники отмечают, что один из должников допустил протечку канализационных стоков. Ему придется оплатить ремонт помещений. В областном центре продолжают следить за неплательщиками.