Омбудсмен выступила за индексацию пенсий для всех россиян

Вопрос индексации пенсий поднимался уже неоднократно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России предложили индексировать пенсии для всех жителей. Это не должно зависеть от того, работает пенсионер или нет. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на Восточном экономическом форуме.

По словам омбудсмена, вопрос индексации пенсий поднимался уже неоднократно. Как пишет ФАН, доклады, в которых освещалась эта тема, представляли президенту. По ее мнению, будет справедливо, если все пенсионеры будут в одинаковых условиях.

— Пенсия должна индексироваться независимо от того, работает пенсионер или нет, — считает Татьяна Москалькова.

Омбудсмен отметила, что пенсионеры получают накопленные баллы в виде денег, когда перестают работать. Раньше человек мог их получить через четыре месяца после ухода с работы, сейчас – через два. По мнению Татьяны Москальковой, баллы стоило бы перечислять сразу.