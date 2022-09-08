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Общество8 сентября 2022 10:51

Омбудсмен выступила за индексацию пенсий для всех россиян

По мнению Москальковой, индексация пенсий не должна зависеть от того, работает человек или нет
Анастасия ФИЛАТОВА
Вопрос индексации пенсий поднимался уже неоднократно

Вопрос индексации пенсий поднимался уже неоднократно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России предложили индексировать пенсии для всех жителей. Это не должно зависеть от того, работает пенсионер или нет. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на Восточном экономическом форуме.

По словам омбудсмена, вопрос индексации пенсий поднимался уже неоднократно. Как пишет ФАН, доклады, в которых освещалась эта тема, представляли президенту. По ее мнению, будет справедливо, если все пенсионеры будут в одинаковых условиях.

— Пенсия должна индексироваться независимо от того, работает пенсионер или нет, — считает Татьяна Москалькова.

Омбудсмен отметила, что пенсионеры получают накопленные баллы в виде денег, когда перестают работать. Раньше человек мог их получить через четыре месяца после ухода с работы, сейчас – через два. По мнению Татьяны Москальковой, баллы стоило бы перечислять сразу.