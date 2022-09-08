В Самарской области безответственный отец не выплатил алименты на 400 тысяч рублей

В регионе многие родители уклоняются от алиментов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области проводят прием граждан, на котором рассматриваются жалобы от жителей. Оказалось, многие самарцы продолжают уклоняться от выплаты алиментов.

По полученным данным, мать двоих детей обратилась за помощью к судебным приставам. Она рассказала, что отец несовершеннолетних с 2016 года выплачивает лишь незначительные суммы. На данный момент долг за алименты достиг отметки в 400 тысяч рублей. Мужчина продолжает избегать выплат и не исполняет административное наказание.

Каждому обратившемуся дают разъяснение ситуации и необходимое содействие, чтобы урегулировать вопрос. Жители могут обратиться за помощью в структурные подразделения ГУ ФССП России по Самарской области.