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Общество8 сентября 2022 10:54

В Самарской области безответственный отец не выплатил алименты на 400 тысяч рублей

В регионе проводят прием граждан
Алена ПРОВКИНА
В регионе многие родители уклоняются от алиментов

В регионе многие родители уклоняются от алиментов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области проводят прием граждан, на котором рассматриваются жалобы от жителей. Оказалось, многие самарцы продолжают уклоняться от выплаты алиментов.

По полученным данным, мать двоих детей обратилась за помощью к судебным приставам. Она рассказала, что отец несовершеннолетних с 2016 года выплачивает лишь незначительные суммы. На данный момент долг за алименты достиг отметки в 400 тысяч рублей. Мужчина продолжает избегать выплат и не исполняет административное наказание.

Каждому обратившемуся дают разъяснение ситуации и необходимое содействие, чтобы урегулировать вопрос. Жители могут обратиться за помощью в структурные подразделения ГУ ФССП России по Самарской области.