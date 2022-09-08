В Самарской области за сутки выросло число заболевших коронавирусом

К сожалению, четыре человека не сумели побороть болезнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки коронавирусом заболели 1 738 жителей Самарской области. Соответствующие данные предоставили в региональном оперштабе.

Число зараженных в областной столице составило 851. В Тольятти было выявлено 368 случаев, в Сызрани 56, в Новокуйбышевске – 52. В Волжском районе и Похвистнево заболели по 35 человек, 25 случаев обнаружили в Кинель-Черкасском районе и по 24 – в Чапаевске и Кинеле. Следом за ними идут Сергиевский район, Отрадный и Жигулевск – здесь COVID-19 выявили у 23, 22 и 17 человек соответственно.

Постепенно наблюдается прирост и в других муниципальных образованиях. Так, в Хворостянском районе коронавирусом заразились 16 жителей, в Похвистневском – 15, в Безенчукском – 14, в Большеглушицком – 13. Еще по 10 случаев было выявлено в Богатовском и Кошкинском районах.

В оперштабе отмечают, что за последние сутки были госпитализированы 77 пациентов. Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 420 618 жителей. 7 976 скончались, в том числе четверо – за прошедшие сутки.