Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарках выходного дня

Более 134 тысяч начинающих предпринимателей зарегистрировано в регионе. Фото: областное минэкономразвития

Самозанятые Самарской области смогут участвовать в ярмарках выходного дня и продавать сельхозпродукцию, сувениры, одежду, украшения, игрушки и другое.

— Они получают на таких площадках бесплатные торговые места и возможность познакомить потребителей со своими изделиями, — рассказали в минэкономразвития Самарской области.

Областное минэкономразвития вместе с центром «Мой бизнес» регулярно организуют ярмарки продукции самозанятых. Они проходят как в формате самостоятельных мероприятий, так и маркетов, встроенных в крупные региональные события. Так, выставка-продажа «Сделано в Самаре» будет работать на набережной, рядом с бассейном ЦСКА в честь Дня города.

— Самозанятость подходит людям, желающим запустить свой проект, попробовать свои силы в бизнесе на льготных условиях в легальном секторе. Мы комплексно подходим к развитию проектов самозанятых и приглашаем обращаться в центры «Мой бизнес» за консультацией, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На данный момент более 134 тысяч начинающих предпринимателей зарегистрировано в регионе. Их суммарный доход с начала действия налогового режима больше 24,8 миллиардов рублей.

Статус самозанятого может получить гражданин с доходом до 2,4 миллионов рублей в год, выпускающий продукцию или оказывающий услуги. Для этого необходимо зарегистрироваться в налоговой службе через официальный сайт, мобильное приложение или портал госуслуг. Для физического лица налог по льготной ставке составляет 4%, для юридического – 6%.