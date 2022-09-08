В Самаре продолжается переустройство сетей в зоне строительства станции метро

Переустройство ведется в непрерывном режиме. Фото: администрация Самары

В Самаре ведутся активные работы в зоне строительства станции метро «Театральная». Рабочие выполняют переустройство сетей, и часть работ уже завершена. Неделю назад в сквере в районе пересечения улиц Галактионовской и Вилоновской переустроили канализацию. Сегодня идет перенос теплотрассы.

– Переустройство линии теплосетей необходимо для обеспечения Самарского академического театра оперы и балета отоплением, горячей водой, – рассказала ведущий инженер ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» Татьяна Авдеева.

Отмечается, что сейчас горячая вода поступает в театр штатно, через улицу Рабочую. В дальнейшем работы будут выполнены во втором сквере на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской. «Трасса» под вынос коммуникаций уже разбита, впереди – прокладка водовода через Красноармейскую.