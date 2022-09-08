В Самарской области местный житель накопил 139 штрафов за нарушения на дороге

Мужчина оплатил крупный долг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель регулярно нарушал правила дорожного движения. Лихач накопил 139 штрафов.

По данным ГУ ФССП России по Самарской области, общая сумма штрафов достигла 94 тысяч, также должника обязали выплатить исполнительский сбор в размере 89 тысяч рублей. Мужчина не спешил оплачивать задолженность. Тогда судебные приставы вынесли постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля.

Подобная мера заставила неплательщика расстаться с долгами. Мужчина оплатил штрафы и сбор в полном объеме. Дело закончилось фактическим исполнением.