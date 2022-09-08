В Самарской области появятся два современных подразделения больницы

В селах Мусорка и Нижнее Санчелеево строятся врачебные амбулатории. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе появятся два современных, функциональных медицинских подразделения центральной районной больницы.

— Там делается капитальный ремонт, будут работать узкие специалисты, проводиться профилактические мероприятия, оказываться экстренная и неотложная помощь, — сообщили в минздраве Самарской области.

В селах Мусорка и Нижнее Санчелеево строятся врачебные амбулатории. В Мусорке здание рассчитано на посещение 60 человек в смену. Скоро туда внесут мебель, медицинскую и компьютерную технику. В Нижнем Санчелеево помощь смогут получить более 2300 жителей. Там уже сделали монтаж металлического каркаса, впереди – монтаж стен и перекрытий, устройство инженерных коммуникаций.

В фельдшерско-акушерском пункте села Приморский заменили кровлю, делают внутренние отделочные работы и инженерные коммуникации. В офисе врача общей практики села Новая Бинарадка обновлен интерьер, заменены двери.

В селе Зеленовка в здании обновлены все помещения, завершается ремонт фасада. Обновляется и терапевтическое отделение в селе Узюково. Там ведутся ремонт мягкой кровли и отделочные работы на первом этаже.